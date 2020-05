Suurbritannia rikkaimad muusikud on Andrew Lloyd-Webber ja Paul McCartney

Mõlema mehe varade väärtuseks hinnati 800 miljonit naela, mis on umbes 906 miljonit eurot. 72-aastane Lloyd-Webber on edetabelis ainus, kelle vara on viimase aasta jooksul vähenenud. Koroonaviiruse puhangu tõttu on teatrid suletud ja Lloyd-Webberi vara vähenes 20 miljoni naela võrra (ligi 23 miljonit eurot), kirjutab BBC.

77-aastase McCartney vara väärtus kasvas aastaga aga 50 miljoni naela võrra (ligi 57 miljonit eurot). Seda tänu maailmaturneele ja McCartney kirjutatud lasteraamatule "Hey Grandude!".

Esmakordselt jõudis rikaste muusikute edetabelisse ka 32-aastane Rihanna ja saavutas seal kolmanda koha. Tema varade väärtuseks hinnati 468 miljonit naela ehk umbes 530 miljonit eurot. Seda suuresti tänu 15-protsendilisele osalusele meigibrändis Fenty Beauty.

Alla 30-aastaste edetabeli tipus on 29-aastane Ed Sheeran, kelle vara väärtuseks hinnati 200 miljonit naela ehk umbes 227 miljonit eurot. Üldtabelis sai Sheeran kümnenda koha.