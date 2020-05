Grete Paia: kalal käimine on minu jaoks zen tegevus

Laulja Grete Paia rääkis, et naudib merel käimist ja kalal käimine on tema jaoks väga zen tegevus.

"Kui mõne jaoks meditatsioon on justkui jooga ja lihtsalt iseendaga olemine, siis minu jaoks on see merel käimine varahommikul," rääkis Paia Raadio 2 saates "Hommik!". "See on nii maagiline või kuidagi nii eriline asi lihtsalt," lisas ta.

Paia rääkis, et kalal käib ta tihti koos vanaisaga. Ka möödunud nädalavahetusel käis ta vanaisaga tuulehaugi püüdmas, mida pärast ka suitsutati. "Spinningu ja õngemees ma nii-öelda ei ole, aga võrgul mulle ikka papaga meeldib käia," rääkis Paia.

Kalaga seostub Paial aga ka halbu mälestusi. Kui ta oli 14-aastane, läks tal päev enne esinemist hääl ära ja kõri oli paistes. Vanaema oli aga lugenud, et paistes kõri puhul aitab soe soolaheeringas. Nii ostetigi poest soolaheeringat, tehti see soojaks ja pandi ööseks Paiale kõri peale. Kala kinnitati sinna toidukilega, mille peale pandi veel ka sall. "No ütleme nii, et ma ikka öökisin seal päris korralikult," meenutas Paia. Hääl oli aga hommikuks tagasi ja Paia sai taas laulda.