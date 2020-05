Urmas Vaino: mitmed saated on olnud pea ees sukeldumised täiesti tundmatus kohas

"Aga ikka eesmärgiks mingi põnevus, soov ja huvi teada saada ja näha seda maailma teise pilguga," meenutas Vaino nende saadete tegemist "Minu ETV-s".

Vaino rääkis, et esimene pilt, mis tal Eesti Televisiooniga seoses meenub, on natuke hämaras toimuv mälumäng. "Televiisor on must-valge, laudade taga istuvad mehed, kes aeg-ajalt pistavad pead kokku ja siis on saates üks mees, kes neile küsimusi esitab. Vahepal näidatakse lihtsalt seda, kuidas mehed omavahel vahetevahel kuuldavalt ja siis mitte, aga pobisedes omavahel arutavad," rääkis Vaino.

Järgmised mälupildid seostuvad tal pühapäeva hommikutega. Eriti meeldis talle vaadata "Laanetaguse suve". "Ma olin linnapoiss, minu kõige metsikum mängimispaik oli Lepistiku park. Aga järsku on poisid, kelle maailmas on hundid ja huntide üleskasvatamine ja kusagilt tuli varastada piima. Ma isegi arvan, et kui ma naabritüdruku jaoks varastasin poest hapukoort, sest ta oli raha ära kaotanud, siis ma tegin umbes sedasama ehk siis toitsin enda kujutluses hunti," meenutas Vaino.

Oma telekarjääri jooksul on Vaino kogenud ka mitmeid erilisi hetki. Näiteks tekkis "Terevisioonis" idee ehitada piparkoogimaja, kuhu Vaino sisse mahuks. "Mina –195 cm, piparkoogimaja. "Oo õudust," ütles proua, kui olime telemajas kohtunud ja tema näinud minu pikkust, siis ta otsustas, et maja peaks olema vähemalt harjakõrgune – 140 cm," meenutas Vaino. Maja saigi valmis ja sinna sisse Vaino ka mahtus.

Koos ansambel Kõrsikutega lauldi aga otse-eetris poolakeelset laulu. "Umbes kuu aja jagu oli mul poolakeelne laul peas, praegu mäletan üksikuid fraase," ütles Vaino. "Ma sain alati etteheiteid oma poola keele õpetaja käest, et ma millegipärast hääldan seda keelt tšehhi aktsendiga," lisas ta.

"Minu ETV"

ETV toob 65. hooaja puhul ekraanile meeleoluka lühilugude sarja "Minu ETV", kus endised ja praegused telestaarid meenutavad kõige eredamaid hetki oma karjääris.

Sari toob ETV ekraanile praegused saatejuhid Priit Kuusest Katrin Viirpaluni, aga ka mitmed suurkujud ning telemaja legendaarsed taustajõud, sh Marite Kallasma, Rene Vilbre, Jaak Tammearu jpt.

"Minu ETV" toimetajad on Karmel Killandi ja Kai Väärtnõu, režissöör Ülle Õun. Lood on eetris igal kolmapäeval kell 20.00.