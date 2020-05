Jupiter soovitab: alahinnatud spordidraama "Borg/McEnroe"

"Mäletan, kui tuli välja film "Võidu nimel", peaosades Chris Hemsworthi ja Daniel Brühliga, kes mängisid legendaarseid F1 piloote James Hunti ja Nikki Laudat ning lootsin, et selliseid filme oleks rohkem. "Borg/McEnroe" on just see spirituaalne järg, mida otsisin," avaldas Jupiteri sisu spetsialist Richard-Erik Järvi.

Björn Borg ja John McEnroe olid igas mõttes vastandlikud isiksused nii tenniseplatsil kui ka väljaspool. Film räägib kahe sportlase kujunemisest nooruspõlves. Nad leiavad end vastamisi tenniseplatsilt ja vastasseis kulmineerub nende kuulsaima heitlusega Wimbledoni finaalis aastal 1980.

"Film pakub kaasahaaravaid spordimomente ja sukeldub kummagi mehe psüühikasse," kirjeldas Richard. "Shia LaBeouf ja Sverrir Gudnason näitavad meisterklassi, kehastades spordilegende nende hiilgavaimatel momentidel ning raskeimates madalseisudes. Film sobib vaatamiseks ka neile, kes ei ole kõige suuremad spordisõbrad ja hindavad oskuslikult lavastatud psühholoogilist draamat."

