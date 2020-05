Broadway hittmuusikali "Hamilton" filmiversioon esilinastub plaanitust aasta varem

"Olen nii uhke, et Tommy Kailil ["Hamiltoni" filmiversiooni lavastaja – toim] on õnnestunud "Hamiltoni" nii kaunilt ekraanile tuua. Ta on andnud kõigile, kes seda filmi vaatavad, parima koha saalis," ütles muusikali autor Lin-Manuel Miranda oma avalduses, kirjutab CNN.

"Ma olen nii tänulik Disneyle ja platvormile Disney+, et nad selle uude vormi panid ja praeguse keerulise olukorra valguses esilinastuse varasemale ajale liigutasid," lisas Miranda.

Tegijad nimetavad auhinnatud muusikali ülesfilmitud versiooni "live-jäädvustuseks, mis viib publiku Broadway show-maailma ainulaadselt isiklikul moel".

"Mitte ühelgi viimase kümnendi kunstiteosel pole olnud "Hamiltoniga" samaväärset kultuurilist mõju – see on inspireeriv ja kütkestav lugu, mida jutustatakse ja esitatakse võimsalt loomingulisel viisil," rääkis The Walt Disney Company tegevjuht Robert A. Iger oma avalduses.

"Meie ees seisvate enneolematute väljakutsete valguses on see lugu juhtimisoskusest, visadusest, lootusest, armastusest ja inimeste ühinemisest vastasjõudude vastu nii asjakohane kui ka mõjuv," lisas Iger.

"Meil on hea meel tuua see muusikal iseseisvuspäeva eelõhtul platvormile Disney+ ning saame ainult tänada hiilgavat Lin-Manuel Mirandat ja "Hamiltoni" taga olevat meeskonda, et meil on võimalik seda teha enam kui aasta planeeritust varem."

2015. aasta augustis Broadway lavale viidud "Hamilton" sai kriitikute suure heakskiidu ja ennenägematu varajase piletimüügiedu osaliseks ning võitis 2016. aastal 11 Tony auhinda, Olivieri auhinna ja Pulitzeri preemia.

"Hamilton" esilinastub platvormil Disney+ 3. juulil 2020.