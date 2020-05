Apollo avab autokino

"Autokino teostus sai tõuke soovist olla filmisõpradele olemas ka tänases olukorras, kus kinod on veel teadmata aja suletud," selgitas Apollo Kino Baltikumi tegevjuht Kadri Ärm. "Tegu on Eestis küllaltki uudse kontseptsiooniga, mis on mujal maailmas populaarsust kogumas, eriti praegu, kui kinod on endiselt veel suletud."

Koostöös Tallinna lauluväljakuga sündinud autokino lahendus võimaldab vaadata filmi turvaliselt autost, kuigi väljumine on seansi vältel keelatud v.a terviseprobleemide või WC külastamise korral. Ühes autos võib korraga olla kaks inimest või üks leibkond.

"On ülimalt tähtis, et muude piirangute leevendamiseni saaksime publikule pakkuda meelelahutust ohutus ja kontrollitud keskkonnas. Ja muidugi on kõigi jaoks rõõmustav, et inimesed saavad jälle tööd alustada," ütles Tallinna lauluväljaku juht Urmo Saareoja.

Apollo autokino ametlik avamine toimub reedel, 15. mail Tallinna lauluväljakul, kus laval annab avakontserdi ansambel Smilers, misjärel kell 22 toimub avaseanss Eesti filmiga "Asjad, millest me ei räägi".

Apollo Autokino seansid toimuvad iga päev keskmiselt kaks korda päevas. Nädalavahetuse päevased seansid on suunatud lastega peredele. Apollo autokino laval hakkavad toimuma samade reeglite järgi ka kontserdid, teatrietendused ja muud avalikud üritused, mida on võimalik autos nautida.

Lauluväljaku autokino on Apollo Kino teine autokino, esimese autokino avas kino 7. mail Leedus, Panevežyses.