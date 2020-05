Hendrik Sal-Saller: mind trussarite väel kodus kontserdi andmine ei võlu

Smilers annab reedel, 15. mail lauluväljakul drive-in-kontserdi, mis on esimene omalaadne Eestis. Veebikontserdid pole bändi solisti ja laulukirjutaja Hendrik Sal-Salleri sõnul tema rida, sest tema jaoks on alati olnud oluline just vahetu suhtlus publikuga.

Sal-Saller tunnistas, et imestab isegi, kuidas lauluväljakul toimuv drive-in- või sõida-sisse-kontsert nii kiiresti toimub. "Tavaliselt tead oma plaane pool aastat või aasta ette. Nüüd sain ma sajaprotsendilise kinnituse põhimõtteliselt täna [teisipäeval – toim] hommikul," rääkis Sal-Saller "Ringvaates".

Lauluväljakule saavad kontserdile tulla kokku 200 autot. Kontserti saavad külastajad kuulata varem avaldatud FM-sagedusel oma autoraadiost ja bändi vaadata läbi oma tuuleklaasi. Autosse on lubatud korraga kaks inimest või pere.

Piletid tuleb osta eelmüügist, sest kohapeal mingisugust piletimüüki ei toimu, selgitas Sal-Saller. "Kõik on jubedalt kontaktivaba ja metsikult turvaline. Autost tohib kontserdi ajal välja minna ainult WC-sse või kui on mingi tervisejama."

Eestis tehakse sellist asja esimest korda. "Me ei tea, kuidas Eestis elu edasi läheb – võib-olla neid rohkem enam kunagi ei tule. Ongi tore proovida ja katsetada."

Sal-Saller tunnistas, et tal on hea meel üle pika aja taas lavale astuda. Viimati mängisid nad koos muusikat märtsi alguses. "Me oleme teinud videokohtumisi ja rääkinud niisama bändiasju, aga pole reaalselt vahepeal teineteist näinud, mängimisest rääkimata. Eks igaüks kodus ikka harjutab natuke ja eks ma kraaksun ka veidi."

Trussarite väel telefoni lällata ei taha

Veebikontserte pole Smilers nende populaarsusest olenemata vahepeal siiski andnud. "Mind ei ole võlunud see trussarite väel koitsas [kontserdi andmine]. See ei ole see point. Ma võin seal mängida, aga miks ma peaksin seda tegema. Kuhugi telefoni lällamine ei ole minu rida."

Ta selgitas, et tema tee on alati olnud vahetu suhtlus publikuga. "Mis need veebikontserdid siis nii erilised on? Televisioonist on kontserte näidatud eluaeg nii kaua kuni televisioon olemas on olnud. See, et sa näitad seda telefonist või vaatad seda telefonist – see ei ole minu jaoks nii uudne."

Sal-Saller tunnistas, et on eriolukorra aja jooksul tegelenud peamiselt mitte millegi tegemisega. "Nagu kõik teised inimesed." Muusikat on ta veidi teinud, kuid tunnistas, et aeg läheb kuidagi kiiresti. "Eks ikka mõtteid on ja plaanid oma suve, mis nihkub kogu aeg eest ära."

Juuli ja august on Smilersil ära planeeritud juba aasta aega ja neid kontserte pole neile jõutud veel ära öelda. "Juuni kukkus tasapisi kõik ära, juulis on ära öeldud üks asi, aga selle asemel on kolm uut asemele tulnud. See pole ka väga hull."