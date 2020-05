Jupiter soovitab: Christopher Nolani meistriteos "Memento"

"Christopher Nolanist on saanud meie ajastu üks kuulsamaid režissööre. Tema projektide värskus ja originaalsus on armastatud üle maailma. Nüüdseks on tema kaubamärk saanud nii suureks, et eestlastelegi tuntuks saanud "Tenet", mis varsti kinolinadele peaks jõudma, sai kõige suurema eelarve, mida ükski originaalne filmiprojekt kunagi saanud on," selgitas Jupiteri sisu spetsialist Richard-Erik Järvi, lisades, et Nolan on stuudio usalduse põhjusega välja teeninud.

"Kui vaatame tagasi tema varasematele projektidele, siis saame aru, et teda tasub usaldada nii suurte kassahittidega kui ka väiksemate kireprojektidega. Ideaalne näide on krimipõnevik "Memento". 2000. aastal vändatud mikroeelarvega film on pälvinud kultusefilmi staatuse ning seda igati õigustatult," arvas Järvi.

Christopher Nolan viib "Mementos" meid mängides amneesia ja ajaga keerukasse psüholoogilisse kassi-hiire mängu. Guy Pearce mängib meest nimega Leonard, kes otsib kättemaksu oma naise mõrvari eest. Keeruliseks teeb selle asjaolu, et tal on lühimälu amneesia ning võimatu saada juurde uusi mälestusi. Keda usaldada? Kuidas leida oma naise mõrval? Kuni viimaste hetkedeni on võimatu ennustada, mis lõppmängu lugu saab.

Christopher Nolani meistriteose "Memento" leiad nüüd Jupiterist.

Reedel, 15. mail on "Mementot" võimalik nautida ka ETV2 ekraanil kell 21.30.