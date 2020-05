"Ringvaade" tegi ringreisi taas külalistele avatud Saaremaal

Kuressaares kohtus Muttika ka peaminister Jüri Ratasega, kes soovitas kõigil inimestel sel suvel just Eesti saartele reisida. "Ma arvan, et Saaremaal on väga palju neid avastamata kohti, kuhu me kõik soovime sel suvel minna," ütles ta.

Saare Selveris jagati kõigile soovitajale ka tasuta näomaske, kuid vabatahtlik maskijagaja Triin kinnitas, et osad inimesed ei soovi maski saada. "Ega nad ei põhjenda, lähevad lihtsalt mööda," sõnas ta.

Kuressaare haiglas saab koroonaviiruse järelravi ka Riho Räim, kes on keerulise viirushaiguse ise läbi põdenud. "Ma ei saaks küll öelda, et ta raske haigus pole, kuna ta käitub iga inimesega erinevalt," tõdes ta ja rõhutas, et koroonaviirusesse ei tohi suhtuda kergekäeliselt.