Ott Lepland valis oma 5 lemmikut Eurovisiooni võistluslugu läbi aegade

1. Max Mutzske "Can't Wait Till Tonight"

Saksamaa võistluslugu 2004. aastal

Ott Leplandi lemmik Eurovisiooni võistluslugu pärineb 2004. aastast. "Minu arust on tegu väga mõnusa soul'iliku poplooga," sõnas ta ja mainis, et oma muusikukarjääri algul esitas ta seda lugu korduvalt kontsertidel.

2. Polina Gagarina "A Million Voices"

Venemaa võistluslugu 2015. aastal

"Minu teise koha lugu on Polina Gagarina "A Million Voices", mis esindas Venemaad 2015. aastal Eurovisioonil," ütles ta ja lisas, et jällegi üks väga tugev laul. "Minu arust just refrään on ääretult tugev," mainis Lepland.

Samuti tõi Ott Lepland välja, kuidas loo "A Million Voices" üks produtsentidest Gustaf Svenungsson on ka Karl-Erik Taukari "Tähti täis on öö" ja Liis Lemsalu "Sinu ees" üks autoritest.

3. Salvador Sobral "Amar Pelos Dois"

Portugali võistluslugu 2017. aastal

"Taaskord üks muusikaliselt väga tugev number ja hea meel, et Salvador Sobral oma imelise lauluga 2017. aastal ka Eurovisiooni võitis," mainis Ott Lepland ja tõdes, et tal oli Sobrali võidu üle väga hea meel. "See oli kord, kus ka mina televaatajana tundsin, kuidas muusika võitis."

"Täiesti teistmoodi laul, mis eristus väga tugevalt," mainis ta.

4. Marija Šerifovic "Molitva"

Serbia võistluslugu 2007. aastal

"Ka üks ääretult tugev ja vokaalselt väga võimalus lugu," sõnas muusik ja kinnitas, et tegu on 2007. aasta Eurovisiooni võidulugu, mis on serbia keeles. "Ingliskeelsete võidulugude kõrval on tore kuulda ka muukeelset muusikat."

5. Jostein Hasselgard "I'm Not Afraid to Move On"

Norra võistluslugu 2003. aastal

"Viiendaks panin sellise härrasmehe nagu Josten Hasselgard, kes 2003. aastal esindas Eurovisioonil Norrat," sõnas Lepland ja kinnitas, et tegemist on väga ilusa klassikalise balladiga. "Nägin ka ise 2003. aastal selline välja ning mulle meeldis samamoodi klaveri taga musitseerida."

"See lugu jäi mulle juba 2003. aastal 17-aastase poisina meelde," tõdes ta ja kinnitas, et lool "I'm Not Afraid to Move On" on väga ilus meloodia.

