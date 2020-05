Hannaliisa Uusma: muusikamaastiku mehekesksust on võimatu nihestada

"Kõik, mida väärtustatakse, on ajaloos traditsiooniliselt seotud olnud ikkagi meeste ja mehelikkusega, isegi kui seda esitab naine," selgitas Uusma Raadio 2 saates "Hommik!". "Ehk siis me kordame ka naistena maskuliinseid tegevusi ja saame seetõttu tegijaks, mitte läbi ajalooliselt naiselike praktikate," lisas ta.

Erinevused tulevad välja ka sissetulekutes, rollides ja positsioonides. "Tavaliselt ikkagi nii, nagu ka laiemalt ühiskonnas, et naistel on mingisuguste positsioonideni keerulisem jõuda, kasvõi seepärast, et nad saavad vahepeal lapse," ütles Uusma.

Küll aga tõdes Uusma, et Eestis on muusikaorganisaatorite seas rohkem naisi kui mehi. "Samas ei ole meil popmuusikamastikul endiselt mitte ühtegi naisinstrumentalisti, mis on tõesti kummaline," ütles Uusma.

Aja jooksul on muusikamaastikul toimunud ka mitmeid muutusi. "Ma arvan, et see eneseväljendusstiil on kindlasti muutunud kirevamaks. Ehk siis võib olla see, mis on nii-öelda lubatud naistele ja meestele, on avaramaks muutunud," rääkis Uusma.