Collage uuest plaadist: eesti keele ilu ja meie rahvuse jätkamine on seal olemas

Plaadil kõlavate lugude autor on helilooja Aarne Vahuri. "Ta on alati seisnud tõesti emalõvina või isalõvina eesti keele kauniduse eest. Just need välted, seda on ta meile alati toonitanud, et eestikeelses laulus peab välde olema alati korralikult välja öeldud ja sellest ta ei ole kunagi taganenud," ütles sopran Lea Gabral "Vikerhommikus".

Collage'i loomingus on rahvaviise esitatud džässilikus võtmes. Džässiga käib alati käsikäes ka improvisatsioon. "Tihti on ju džässis nii, et sa võid improvisatsiooniga minna väga kaugele, ka algsest materjalist väga kaugele. Aga siin ma jätkasin just seda liini, et see oleks hästi selle muusikalise algmaterjaliga koos," kirjeldas saksofonist Lembit Saarsalu albumi loomist.

Plaadilt leiab nii uusi lugusid kui ka ansambli vanemat loomingut. Vanematest lugudest on albumil näiteks "Uni sulle silma peale" ja "Metsneidude vahel".

Bändi varajane looming oli tihtipeale mõjutatud ka välismaisetest lugudest. Nõukogude ajal oli muusikat aga kergem mängida siis, kui see endas rahvalaule sisaldas ja ka sobiva pealkirjaga oli. "Muidugi pidi ka kavaldama. Selles mõttes, et kui sa tead, et võim on küllalt niisugune, et selle vastu midagi teha ei saa, vaid jooksed vastu müüri, aga sa võisid näiteks... noh lisaks rahvalauludele me mängisime väga palju ka Ameerika džässi, aga sinna tuli ka vastavad pealkirjad leida," meenutas Saarsalu.