Jupiter soovitab vaadata humoorikat draamasarja "Durrelid"

Kui "Rannahotell" on vaadatud ning tunned puudust paradiislikust rannast ja rõkkavast positiivsusest, siis soovitab Jupiteri sisu spetsialist Richard-Erik Järvi vaadata humoorikat draamasarja "Durrellid".

Gerald Durrelli sulest sündinud raamatute "Minu pere ja muud loomad" põhjal vändatud briti teleseriaali keskmes on keskklassi pere, kes põgeneb Inglismaalt Korfule, otsides uut elu ja õnne. Üsna kiirelt saab Durrellite pereema Louisa aru, et see pole nii lihtne ning raha- ja armastusemured tulevad kõikjale kaasa. Kuid just nende raskuste kaudu ja kohalikega tutvudes avastavad Durrellid ennast tundmas rõõmu elu lihtsatest asjadest ning võideldes igapäevaelu probleemidega, leiavad nad iseennast.

"Kõik neli hooaega said vaadatud kiire hooga, sest Durrellid teeb eriliseks ülim siirus ja abivalmidus, millele sel raskel ajal suurt tähelepanu peame pöörama," sõnas Richard Järvi.

"Durrellite" kõik neli hooaeg leiad siit!