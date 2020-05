Suri näitleja ja koomik Jerry Stiller

Surmast teatas Stilleri poeg näitleja Ben Stiller sotsiaalmeedias, kirjutab CNN.

"Ta oli väga hea isa ja vanaisa," kirjutas Ben Stiller Twitteris. "Jääme teda väga igatsema."

Jerry Stiller on tuntud sarjast "Seinfeld", kus ta mängis Frank Costanzat. Veel mängis ta ka näiteks Arthur Spoonerit sarjas "The King of Queens".

I'm sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5