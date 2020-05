Vaata koos perega: "Õnnelik lõpp"

Korstnapühkija jutustab loo tüdrukust, kelle nimi on Täpike. Ta elab koos pisut kummalise tädiga, kes on seotud raamatuga, mille juttudest on kõik õnnelikud lõpud ära varastatud.

Tüdruk otsustab neid otsima minna ja koos korstnapühkijaga paigutada need õigesse kohta. Võid kindel olla, et algavad seiklusrohked otsingud, sest ühel õigel lool peab alati olema õnnelik lõpp.

Režissöör-lavastaja Virve Koppel. Laulud kirjutasid Ott Arder ja Paul Poom. Osades võõrasema - Ines Aru, korstnapühkija - Mart Kampus, Haldjas - Luule Komissarov, prints - Tõnu Oja, preili Auguste - Anne Paluver, Tuhkatriinu - Rita Rätsepp, Unepuudus - Eili Sild, võõrasema tütred - Carmen Mikiver ja Viire Valdma, Kass Funt - Andrus Vaarik, inimsööja emand - Helene Vannari.