"AK. Nädal" käis külas nelja lapse emal Liina Pulgesel

Liina on emaks olemisest rääkinud ka oma monolavastuses #aastaema. Materjali lavastuse jaoks tuleb nelja lapse ema elus iga päev juurde. Kaksikud Mihkel ja Priit hoolitsevad selle eest juba viis aastat.



"Meil on täiesti ära peidetud kõik pliiatsid ja kõik käärid. Nii et üks päev, kui ma nägin, et oli üks vildikapakk oli meil põrandal poolik, et kaks vildikat oli puudu, siis ma abikaasale ütlesin, et noh, et ei tea, mis pahandus nüüd kindlasti on juhtunud. Ja kui me läksime tuppa, siis oligi täpselt niimoodi kaks vildikajoont läksid üle kogu seina ja kuni mänguloomadeni välja," meenutas Pulges.

Ta rääkis veel, et ükskord leidis Priit laua pealt paberilõikuri ja lõikus sellega kõik dokumendid ära, kaasaarvatud parkimistrahvi.

"Mul on ju see etendus ka, #aastaema, kus ma näitan kõiki neid pahandusi, mida lapsed teevad. Ja ükskord pärast etendust üks mees tuli täiesti tõsimeeli minu juurde ja ütles, et teil on tõesti nii hirmus elu ja kogu aeg juhtub mingit jama, aga kas teil kunagi elus on lastest rõõmu ka olnud," lausus Pulges.

Tegelikult on ka rõõmu olnud muidugi omajagu. Ja täna, emadepäeval saab see loomulikult lisa, kas või selle luuletuse läbi, mille Teele oma ema Liinale kirjutas.



"Kallis ema, oled hell ja hea. Kallis ema, oled aare mulle sa. Kallis ema, oled kõige kallim ja ilusam. Kallis ema, oled kõige parem maailmas," luges Teele.