Väino Laisaar: palju huvitavamad on kohad, kuhu masside ja reisibussidega ei viida

Laisaar tunnistas, et reisipiirangutest olenemata ei saa öelda, et elu oleks praegu igav liiv ja tühi väli. "Loodus ei salli tühja kohta ja kui ei ole püsivust antud, siis tuleb hulkuda seal, kus hulkuda saab. Kui piirid on kinni, siis tegelikult Eesti on meil nii palju suur, et siin on lõpmata tegevust."

Ta kinnitas, et kõigist varasematest reisidest olenemata pakub Eesti talle sellegipoolest väljakutset. "Eesti ei ole nii pisike kui Harjumaalt paistab. Tegelikult on Eesti vaatamisväärsuste ja huvitavate teede ja kohtadega samamoodi."

Enamus inimesi ostavad piletid ja lähevad käivad kuskil reisimas, aga tegelikult saab Eestis ka ohjeldamatult sõita, märkis Laisaar. Ta ütles, et ta on küll palju ringi sõitnud, aga püsinud sellegipoolest rohkem kodus kui muidu.

Ta tõdes, et palju huvitavamad on need kohad, kuhu masside ja reisibussidega inimesi ei viida. "Enamus inimesi teab Viru raba, Endla raba, Kakerdaja raba ja veel nipet-näpet, aga tegelikult on Eesti otsast lõpuni erinevaid radu täis."

Laisaare viimatine avastus oli näiteks Vana Kaju lähedal astuv Loosalu raba. "Neli kilomeetrit ilusat laudteed ja hoopis teistsugune raba. See jättis väga toreda mulje. Esiteks peaaegu inimtühi ja palju kõndimist ka – ligi 15 kilomeetrit tuleb edasi-tagasi ära käia, kui tahad ära käia."

Kuigi GPS on tema sõnul hea vahend, mis juhatab su ühest kohast teise, siis ta väga seda ei armasta. "Aga ma olen lapsepõlvest õppinud kasutama erinevaid paberkaarte, sest paberkaart annab ülevaate toimuvast. Kui kuhugi minna, siis paberkaart pakub ka seda vaadet, et millised huvitavad kohad sulle tee peale jäävad."

Paberkaartide peal on Laisaar tuvastanud vähe vigu. Tavaliselt on need navigatsiooniseadmed, kus vigu esineb. "Oleneb, kui asfaldisõbralik sa oled. Kui sa tahad ainult asfaltit mööda sõita, siis tuleb igasuguseid asju ette."

Ta tunnistas, et põlise autoga reisijana on ta siiski hakanud otsima kohti, kus saaks võimalikult palju ka jala kõndida.

"Eelmise aasta lõpus tegi elu ühe toreda pöörde, millega tuli kaasa meeletu kogus motivatsiooni. Kuna olen eluaeg tahtnud vana olla ja olen nüüd 42 ja lähen järjest vanemaks, siis mõtlesin, et ma olen vana nii kaua kui vähegi võimalik ja vana saab olla nii kaua kui vähegi võimalik siis, kui sa oled terve," selgitas Laisaar.