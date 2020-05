Andy Serkis kogus "Kääbiku" lugemismaratoniga heategevuseks üle 300 000 euro

Näitlejal, kes kehastab Tolkieni teoste filmisarjas Gollumit, kulus kogu raamatu läbilugemiseks vähem kui 11 tundi ja teda vaatas kokku 650 000 inimest, vahendab NME.

Thank you ALL so much for tuning in and for supporting our frontline workers. I am truly humbled by the response! Because of you, we raised more than £270,000 and counting! Thank you again @HarperCollinsUK and the Tolkien estate! Stay well! pic.twitter.com/m79POIQq4b