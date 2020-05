Kersti Kaljulaid: ma olen suhteliselt kasutu vanaema

Emadepäeval oli saates "Hommik Anuga" külas nelja lapse ema ja kolme lapse vanaema president Kersti Kaljulaid, kes rääkis oma ema- ja vanaemarollist ning sellest, kuidas praegune eriolukord on nende pereelu mõjutanud. Ta tõdes, et tema lapsed on tema kõige paremad sõbrad, kuigi ta peab end vanaemana suhteliselt kasutuks.

Kaljulaid tunnistas, et neile ei tundunud isegi pereringis praegusel ajal mõistlik koguneda. "Tütar on oma lastega hoopis Lõuna-Eestis ja teeb kaugtööd. See tundus lihtsam kui olla kolme väikese lapsega Tallinnas, kus mänguväljakud on suletud."

Kuigi ta oma tütre Silja peret emadepäeval ei näe, leiab ta oma emaga kohtumiseks võimaluse vabas õhus.

"Ma olen tegelikult suhteliselt kasutu vanaema," tõdes ta ja lisas, et kiire elutempo ja reisimiste tõttu pole tal õnnestunud lapselapsi nii palju näha kui nn tavalisel, sokkikuduvatel vanaemadel.

Kuivõrd praegusel ajal välisreise ei ole ja ka Eestis saab president kohtumised tehtud virtuaalselt, siis on näha, et puudujääk oma lastega suhtlemisel on olnud oluline, sõnas Kaljulaid. "Praeguseks on tunda üle pika aja, et ka minu kõige väiksem laps on saanud piisavalt ema tähelepanu, et ta enam nii palju seda isegi ei otsi."

Kaks vanemat last on pesast praeguseks välja lennanud, tema nooremad, 11aastane Kaspar ja 15aastane Georg on aga mõlemad praegu distantsõppel. Kaljulaidi sõnul pole neil peres kunagi lastega koos koolitöid tehtud.

"Esimese klassi esimestel päevadel on alati maha peetud vestlus, et "See on nüüd sinu too. See on sinu vastutus ja kui on tegemata, siis õpetaja ütleb, mis ta sellest arvab. Iga hinne on sinu oma, iga märkus on ka sinu oma"."

President Kersti Kaljulaid.

Mõne lapsega on see töötanud paremini, mõnega mitte nii hästi, tõdes ta. "Aga nende väiksematega on praegu küll olnud väga hästi."

Kaljulaidi sõnul on saanud ta praegu üle mitme aasta teha ise poenimekirju ja natuke rohkem süüa kui ta on seda viimastel aastatel muidu saanud teha. "Seda tehes olen aru saanud, et olen sellest isegi puudust tundnud."

Kuigi Kaljulaid on seisukohal, et Eestis võiks olla sündivus rahvastiku taastootmiseks piisav, siis tuleb teadvustada, et see on Eesti naise oma valik. "Kui see on tingitud sotsiaalsetest takistustest, siis on see halb. Kui see on naiste vaba valik, siis on see lihtsalt nende valik."

Oma esimese lapse sai Kaljulaid 18aastaselt, tema noorim sündis aga siis, kui president oli lähenemas 40. eluaastale. Ta meenutas, et esimese lapse sünni ajal oli paljudel ülikoolis lapsed ja see ei olnud sugugi erakordne.

"Ülikooli ajal oli sul vähemalt ühikatuba ja soe vesi. Jumal teab, kuhu sind pärast suunati, äkki seal ei olnudki nii häid tingimusi, et imikuga üldse kodus olla."

Ta lisas, et see ei olnud tema jaoks raske aeg. "Noorel inimesel ei ole kunagi raske aeg." Mis puudutab õiget sünnitamise aega, siis on Kaljulaidi sõnul iga naise õige aeg tema enda aeg, mida teab tema ise.

Rääkides sellest, kuidas kasvatada õnnelike ja häid lapsi, märkis Kaljulaid, et tema laps on alati olnud tema sõber. "Minu laps ei ole olnud keegi, kelle ees ma võtan kõrgema positsiooni ja ütlen, kuidas asi käib. Mina näen oma neljas lapses oma nelja kõige paremat sõpra ja ma olen seda teinud sellest ajast, kui nad on olnud väga väikesed."

Ta tõdes, et kasvatamisest kui sellisest tema rääkida ei oska. "Vaadates, kuidas nad nüüd on, siis sa oleksid võinud nende 2.–3. elupäeval aru saada, millised inimesed nendest tulevad ehk täpselt need iseloomuomadused, mida nad kohe väljendasid, need tõepoolest ongi nende iseloomuomadused."