Selgusid teadusvõistluse "Rakett 69" finalistid

Teadusvõistluse 10. hooaeg algas ETV-s jaanuaris, kui võistlustulle astus 30 noort. Neist jõudis poolfinaali 16-aastane Miina Härma Gümnaasiumi õpilane Uku Andreas Reigo, 18-aastane Hugo Treffneri Gümnaasiumi abiturient Riko Piirisild ja 20-aastane Tartu Ülikooli informaatikatudeng Kaarel Vesilind.

Võistlejate teekond "Rakett 69" poolfinaali oli eriline. Uku Andreas Reigo on ainsana suutnud hooaja läbida kordagi duelli sattumata, Riko Piirisild võitis tihedas konkurentsis tagasipääsu saatesse ja Kaarel Vesilind jõudis poolfinaali ühist löögijõudu näidanud siniste võistkonna esindajana.

Finaalipääsme väljateenimiseks pidid raketlased ehitama potentsiaalsel energial töötavad sõidukid, mis oleksid võidusõidus võimalikult kiired. Kiireima masina ehitas Riko Piirisild ja sellega sai ta finaalikoha.

Teine finaalikoht läks jagamisele mõistatuste rajal, mille eesmärk oli leida finaalipääset peitva seifi võti. Võtme leidis kiiremini Uku Andreas Reigo.

Uku Andreas Reigo on keemias lausa nii hea, et 9. klassis saavutas ta üle-eestilisel keemiaolümpiaadil esikoha, kuid tema sihid on veel kõrgemal. "Minu suur soov on lahendada jätkusuutliku energeetika probleem. Selleks võidan ma "Rakett69"!" on ta öelnud. Lisaks tegeleb Uku vibulaskmise ja rahvatantsuga ning hoolitseb kodus mitmepealise hobusekarja eest.

Riko Piirisild on väga laia kogemustepagasiga noor, kes tegeleb nii bridži, näitlemise, väitlemise, stand-up komöödia, teadusteatri kui ka kokkamisega. "Ma olen kõige energilisem ekstravert, keda te üldse kunagi näinud olete," on ta öelnud. Ta loodab, et need erikülgsed kogemused tulevad kasuks nii meeskonnatöös kui ka tulevikus füüsika õpetaja ametis.

"Rakett 69" juubelihooaja võitja selgub tarkusepäeval, 1. septembril. Teadusvõistluse võitjat premeeritakse 10 000-eurose teadusstipendiumiga, teisele kohale paneb 5000-eurose preemia välja HK Unicorn Squad. Kolme parimat osalejat ootab õppekoht vabalt valitud erialal Tallinna Tehnikaülikoolis, Tartu Ülikoolis, Tallinna Ülikoolis või sellest aastast partnerina lisandunud Eesti Maaülikoolis. Auhinnad panevad omalt poolt välja ka Tartu Ülikooli teaduskool ja erinevad Eesti ettevõtted.