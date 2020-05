Eestlased aitavad arvutiõpet Ghanas viia teooriast praktikasse

Paljudes Ghana koolides toimub arvutiõpe senini tahvli ja kriidi abil. Hiire kasutamist õpivad lapsed kivi käes hoides. 2019. aasta septembris avati Ghanas, Kongo külas vabatahtlike abiga rajatud IT keskus.

Keskuses on kaksteist töökorras arvutit, projektor ja printer. Seal käivad digiteadmisi omandamas nii erinevate piirkonna koolide õpilased kui ka vajaduse korral täiskasvanud õppijad. Keskuse kordategemisele aitas kaasa MTÜ Mondo vabatahtlik õpetaja Silja Mall ning pärast avamist koordineeris keskuse tööd Mondo EU Aid programmi vabatahtlik Janek Samberg. Koroonapuhangu tõttu tuli küll Janekil töö Ghanas katkestada ning keskusel uksed sulgeda. Kui piirangud leevenevad, jätkub keskuses aktiivne õppetöö, sest kohalike noorte huvi ja motivatsioon IT oskusi omandada on väga tugev.

Samberg annab Ghanas digipädevuse kursust, mis koosneb paljudest praktilistest ülesannetest. "Õpetame inimesi kasutama Google'i tööriistu, käime läbi põhioskusi, mida lihtsal arvutikasutajal võiks vaja minna. Esimese ringi koolitusel on ka palju õpetajaid, kes peaksid ise olema võimelised seda asja pärast edasi andma."

Arvutiklassid on Ghanas olemas mõnes üksikus koolis. "Praegu juba toimuvad keskuses aeg-ajalt mõned klassitunnid, kus mõni õpetaja tuleb oma klassiga ja lõpuks ometi lapsed saavad esimest korda kasutada päris arvuteid. Aga neid ei toimu veel iga päev."

MTÜ Mondo alustas arengukoostööd Ghanas, Kongo külas 2009. aastal. Toetatakse majanduslikult raskes olukorras olevaid lapsi põhi- ja gümnaasiumihariduse omandamisel. Laste toetusprogramm töötab ainult Eesti eraannetajate toel – igal aastal läheb Mondo Tarkusefondi kogutud annetuste abil Nabdami piirkonnas kooli umbes 120–130 põhikoolilast ja umbes 40 keskkoolilast.