Curly Strings meenutas, kui head või halvad lapsed nad oma emadele olid

"Ma arvan, et ma päris peavalu emale ei olnud. Ma olin suhteliselt rahulik laps," märkis Taavet Niller. "Aga ma kõike ka ei rääkinud talle, mis ma tegin. Ma käisin pisikesena päris palju kodust eemal kondamas. See mulle meeldis. Ega kui ma sigadusi tegin, siis ma seda emale väga ei rääkinud. Üldiselt ei saadudki teada, mis ma väga tegin."

Jaan Jaago meenutas, et tal olevat olnud hästi vali, aga ka väga kõrge hääl. "Kui ma olin väike, siis mu isa mängis ERSO-s flööti ja kui ma vanem oli, mängis ta mulle ette ka selle kõige kõrgema noodi, mille minu hääl välja võttis, mis oli rongivile. Kõrge ja vali."

Curly Strings esitas saates ka kodustes oludes ja distantsilt salvestatud klipi, kus nad esitavad Eesti lastelugu "Me oleme pillimehed".

Ta jätkas, et nad oli kunagi emaga linnas trammis sõitnud, kuni tuli kodupeatus, kus tema maha minna ei tahtnud. "Mulle väga meeldis trammiga sõita ja ma hoidsin kahe käega pulkadest kinni ja lihtsalt röökisin selle kõige kõrgema ja läbilõikavama vedurivilega üle trammi, ja ei saanudki maha minna. Paar peatust sõitsime edasi ja siis jalutasime koju."

Eeva Talsi ütles, et ta küsis just paar päeva tagasi ema käest, milline laps ta oli ja ema oli öelnud, et ta oli väga aktiivne laps ja väga tugeva tahtmisega. "Mulle meenus seik, et me elasime Ülenurmes viiekorruselise maja viiendal korrusel ja mul oli oskus, et ma suutsin ka suuremad poisid ja tüdrukud panna tegema seda, mida ma tahan," meenutas ta.

Samuti esitas Curly Strings saates koos Ewert Sundja and The Two Dragonsi ja Sundja lastega ka viimase kirjutatud lugu "Meie pere pesulaul".

"Ühel hetkel, kui ema vaatas viiendalt korrusel alla mänguväljakule, siis ma olin kõigi laste ees ja hõikasin neile, et "Pikali! Püsti! Kükili!" ja kõik nad tegid ka seda. Kamandaja-oskus oli mul kõva," lisas Eeva Talsi.

Villu Talsi oli enda sõnul hea laps. "Mul oli väga ilus lapsepõlv, mul olid väga head vanemad ja ma kunagi varem küsisin emalt, et milline laps ma olin ja ta ütles, et "Sina olid ikka päikesepoiss"."

Õige pea ilmub Curly Stringsil ka nende viies album, mis sai osalt tõuke asjaolust, et mitmetel bändiliikmetel on lapsed sündinud ja koosneb lastelauludest ning kus muu hulgas laulab Niiler koos oma emaga.