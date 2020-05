11 lapse ema distantsõppest: mulle hullult meeldib

"Ringvaade" käis külas pereemal Janika Kleinil, kellel on 11 last ja osa juba oma elu peal, aga kellele eriolukord tähendas seda, et tal tuli 8 lapsega koduõppele jääda. Ta märkis siiski, et temale meeldib see olukord väga, kuna ta pole seda varem pidanud tegema ja nüüd ta näeb, mida tema lapsed õpivad ja kas üldse õpivad.

"Me üritame kõik sätitada, põimida ja ühtitada, et saaks võimalikult palju koos tehtud -- kehalised, muusikatunnid. Inglise keel koos kudumisega, et aega võimalikult hästi ära kasutada," selgitas Klein oma lähenemist koduõppele.

Eriolukorra alguses oli pereemal ainult see hirm, et äkki tekib lastel koolis õpitegevustes mingeid võlgnevusi. "Eks mõningad on, aga küll me nendega toime tuleme."

Kleini päevad algavad hommikul suurte printimistalgutega, et kõigile lastele päevaks koolitööd olemas oleks. Esimestel päevadel käis printimine lõunani välja ja õppimine lausa seni, kuni isa päevatöölt koju jõudis. Selle ajaga on neil kulunud paberit peres juba viis ja pool pakki.

"Mulle hullult meeldib," märkis Klein oma laste koolitöid näidates. Ka lapsed tunnistasid, et neile väga meeldib disantsõpe. "Ma ei ole laste kõrval niimoodi õppinud. Kõik on suhteliselt ise kulgenud. Võib-olla mulle seepärast see meeldibki, et see tundub nii põnev."

Ta lisas, et saab tänu distantsõppele aimu, mida tema lapsed õpivad, kas nad õpivad, kui keeruline ja raske on õpetajal koolis mitmekümnega hakkama saada.