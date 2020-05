ERR-i uus korrespondent Leevi Lillemäe: pastori ja ajakirjaniku ametites on palju sarnast

Kolmapäevast asus ERR-i Võru- ja Põlvamaa korrespondendina tööle Leevi Lillemäe, kes võttis töö üle lapsepuhkusele siirdunud Mirjam Mõttuselt. Endine pastor Lillemäe usub, et pastori ja ajakirjaniku ametites on väga palju sarnaseid elemente.

ERR-i Võru- ja Põlvamaa uus korrespondent Leevi Lillemäe pole varem otse-eetris töötanud, aga märkis, et talle tema uus tööalane olukord väga meeldib. "Ma olen eetriga seotud olnud, nii et olen pidanud oma töid ja tegemisi kokku panema nii, et need kuskil avaldatud saavad."

Üks olulisi argumente, miks Lillemäe tahtis ERR-i tööle tulla, oli see, et ta peab seda huvitavaks tööks. "See on töö, millega ma olen varem omal viisil tegelenud. Sõna, rääkimise, jutustamisega. Kõige selle märkamisega, mis on ilus, hea ja inimestele oluline."

Lillemäe on tegelikult endine pastor. "Mida pastor teeb? Ta jutustab lugusid. Korrespondent jutustab ka lugusid. Ta jääb ise tagaplaanile." Pastor oli siiski ta ammu aega tagasi, ta on töötanud ka Põlva arenduskeskuse kommunikatsioonijuhina.

"Aga rohkem olen käinud ringi fotoaparaadi, kaameraga, esitanud küsimusi ja pannud teisi keerulisse olukorda," lisas ta. Lillemäe usub, et mõlemal – nii küsimuste esitamisel kui ka neile vastamisel – on omad eelised.

"Ma usun, et pastori ja ajakirjaniku ametites on väga palju sarnaseid elemente," tõdes ta. Ta lisas, et on pastoriametist tulenevalt harjunud ka valu ja vaevaga, mis võib ajakirjaniku ametiga paratamatult kaasneda.