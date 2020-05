Kaubanduskeskused on puhastamiseks võtnud kasutusele tipptehnoloogiad

Esmaspäevast saab jälle poodi. Selleks, et inimesed saaksid kaubanduskeskustes ohutult liigelda, käib praegu nendes kibekiire töö – desinfitseeritakse absoluutselt kõikvõimalikud pinnad igatepidi ära ja lausa väga uue ja omapärase tehnoloogiaga.

Näiteks pole kunagi varem üheski Eesti kaubanduskeskuses kasutatud desinfitseerimiseks katalüütilise pinna pealkandmist. Selle mõju kestab terve aasta. Nanopinna puhastusinsener Valdo Pajumaa selgitas, et katalüütiline pind tapab baktereid ja viiruseid valgusega reageerides.

"Ehk iga bakter või viirus, mis sinna pinnale satub, teatud aja jooksul laguneb seal pinna peal. See toimub kogu selle aasta vältel, mil see kiht seal pinna peal on." Katalüütiline kiht kuivab pinna peale kinni ja kannatab pühkimist.

Selleks, et õhk kaubanduskeskustes oleks viirusevaba, paigaldavad kaubanduskeskused oma ventilatsioonisüsteemidesse ka spetsiaalse agregaadi, mille on välja töötanud NASA ja mis toimib UV-kiirguse põhiselt ja puhastab õhku. Ka seda tehnoloogiat pole kaubanduskeskustes kunagi varem kasutatud.

Lisaks eelmainitud puhastusviisidele hakkavad kaubanduskeskused kasutama iganädalaselt n-ö külma uduga puhastamist.