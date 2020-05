Jüri Muttika tutvus eluga karantiinist pääsenud Saaremaal

Kui suur tung oli reedel Saaremaa praamidele ja kui õnnelikud saarlased ise karantiinist pääsemise üle on? Jüri Muttika käis seda Virtsu sadamas uurimas.

Muttika märkis, et sadama töötajad, kes autosid laeva peale aitavad, olid öelnud, et nii ammu pole Virtsu sadamas nii palju autosid näha olnud.

Laeva perenaine Janika Jõgi tõi välja, et kindlasti ei tohiks laevas praegu minna paljaste kätega tualettruumidesse. "Neid on vaja desinfitseerida kogu aeg, pidevalt."

Praamikapten Hanno Naaber tunnistas, et karantiiniajal oli paar päeva ka sellist, kus nad sõidutasid ainult praamimeeskonda. "Mina tean kolme sellist sõitu." Ta lisas, et reisijate arvu tõus on märgatav.

"Pilt on rõõmsam, sadamad töötavad ja laevad teenivad ka oma eesmärki," lisas Naaber ja soovitas siiski järgida kehtivaid reegleid ja soovitusi. "Laev ei ole ka kummist, praegu on reisijate arv isegi meil piiratud. Max on 350. Võtame rahulikult."

Muttika seiklused saarel jätkuvad "Ringvaate" eetris esmaspäeval.