Piip ja Tuut pühendavad emadele erisaate

Saate eesmärk on lastele ja vanematele rõõmu tuua. Pered saavad koos aega veeta ning vanemad näevad, kuidas lapsed naeravad ja lapsed näevad ema-isa naermas.

"Seda emad teavad, et perega koos veedetud hetked on kuldaväärt. Selle on ka Piip ja Tuut selgeks saanud. Seepärast kingime meie vaatajaile emadepäevaks naeru," tutvustatakse saadet.

Tuut: Head emadepäeva, Piip!

Piip: Sulle ka

Tuut: Mulle ka?! Ma pole ju ema.

Piip: Emasid ei oleks ilma isadeta.

Tuut: Tõsi, ja isasid ei oleks ilma emadeta.