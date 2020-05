Hiiu Folk jätab aasta vahele ja toimub järgmisel suvel

"Tänavune programm sai väga põnev ja on siiralt kahju, et ei saa publikule seda pakkuda," ütles Hiiu Folgi korraldaja Astrid Nõlvak. "Õnneks on enamik esinejaid öelnud, et tahaksid järgmise aasta festivalile laulma ja mängima tulla. Loodame, et saame suurt osa neist näha ja kuulda 2021. aasta Hiiu Folgil."

Festivali asemel annavad folgi korraldajad aga sel suvel välja fotoalbumi, mis võtab kokku festivali 15 tegevusaastat. "Hiiu Folk ei ole olnud vaid muusikafestival, see on olnud ka võimalus tutvustada Hiiumaad," ütles Nõlvak. "Oleme nende 15 aasta jooksul oma festivalipubliku viinud väga erinevatesse Hiiumaa paikadesse: laidudele, majamuuseumidesse, kirikutesse, kabelitesse, metsa, luidetele, sadamatesse ja paljudesse teistesse kohtadesse. Hiiu Folgi fotoalbum ongi kui üks imeline rännak mööda Hiiumaad, mis peale festivali tutvustab ka saare kaunist loodust," lisas ta.

Soovijad saavad juba soetatud festivalipassi Piletilevi kaudu tagasi müüa. Neile, kes aga raha tagasi ei küsi, kingivad korraldajad suvel ilmuva fotoalbumi.

Tänavu 16. korda toimuma pidanud Hiiu folgil pidid esinema Estonian Voices, Riffarrica, Torupilli-Jussi Trio ja Jaan Pehk, Liisi Koikson, Kõrsikud, Justament, Balkan Horo ja Tõnu Oja, Indrek Kalda ja Paul Kristjan Kalda, Svjata Vatra koos Rute Trochynsky ja Ukraina folkansambliga Žurba, MandoTrio, Beati Mandolini, Duo Viik (Ott Kaasik ja Kadri Lepasson), Wana Wõromaa Vunkorkester, Karijärve keelpilliorkester, Kairi Leivo, Karoliina Kreintaal ja Sänni Noormets Ruhnu muusika kavaga, Kaika Kuur, Celia Roose ja Ene Salumäe, Piret Päär, Shabat Quartet, Tuli Taevast ja Credo-Allika kammerkoor, Heinavanker, Robirohi, folkmuusikal "Üle vee – Leigri lugu" koos ansambliga Antsud, Tõnis Kark, Dil Mastana Indiast ja Tikkursby Soomest.