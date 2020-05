Valmista emadepäevaks vale Napoleoni kooki

"Miks ta vale Napoleon on, on sellepärast, et ta on oluliselt lihtsam. Ta on siis poest ostetud lehttaina kihtide vahel ja ka kreem on oluliselt lihtsam," selgitas Särekanno.

Koogi valmistamiseks lähebki vaja lehttainast, mis tuleb lahti rullitult 12 minutiks 180 kraadisesse ahju panna. Lehttaina kihte peab olema neli ning need tuleb lõigata ühesuuruseks. Äralõigatud taina saab pudistada koogile kaunistuseks.

Kreemi valmistamiseks tuleb vanillsuhkruga vahustada 300 milliliitrit vahukoort. Sellele tuleb lisada 200 grammi toorjuustu ja vesivannil sulatatud 100 grammi valget šokolaadi. "Tegelikult see maitse on üsna sarnane keedukreemile," ütles Särekanno.

Kihtide vahele võib lisada ka hapukat moosi ja näiteks vaarikaid. Kaunistamiseks võib aga kasutada näiteks maasikaid.

Kooki võib ka kohe süüa, ent hea oleks, kui see paar tundi seista saaks. "Kuna see lehttainas on selline natuke krõbedam, siis on hea, kui ta tegelikult natuke aega tõesti seisaks," soovitas Särekanno.