"Meediatund" vaatleb ajakirjandust eriolukorra ajal

Mida ootavad kuulajad-vaatajad ajakirjanduselt eriolukorras? Kuidas mõjutab kahekuuline pealesurutud elukorralduse muutus inimeste uudistehankimist ja ajakirjanduse jälgimist edaspidi, nii-öelda rahulikul ajal? Milliseid esialgseid järeldusi saab teha ERR?



"Meediatunni" saates on ERR-i uudistetoimetuse juht Anvar Samost ja Vikerraadio peatoimetaja Janek Luts. Saadet juhib ERR-i ajakirjanduseetika nõunik Tarmu Tammerk.



Kuulajate arvamused on oodatud aadressil meediatund@err.ee või telefonil 611 4117.



"Meediatund" on Vikerraadio eetris reedel, 8. mail kell 14.05 ja kordusena esmaspäeva südaööl. Saated on järelkuulatavad Vikerraadio kodulehel.