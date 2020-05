Lexsoul Dancemachine andis välja uue loo

"Money" on kolmas singel bändi mai lõpus ilmuvalt albumilt "Lexplosion II" ja sisaldab endas palju energiat, rütmi ja kirarririffe.

Cory Wongi esituses on loo lõpus kuulda talle omase signatuuriga kitarrisoolot. Loo on kirjutanud Martin Laksberg, Robert Linna, Cory Wong, Kristen Kütner, Jürgen Kütner, Caspar Salo, Joonas Sarapuu. Sõnade autor on Robert Linna.