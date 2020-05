Ariana Grande ja Justin Bieber avaldasid ühise singli

Muusikud Justin Bieber ja Ariana Grande andsid välja koostööloo "Stuck With U", millega nad toetavad eesliinitöötajate lastele mõeldud fondi.

Loole valmis ka muusikavideo, mis on koroonaviiruse tõttu filmitud telefonidega ja Ariana Grande ning Justin Bieber videos ei kohtu. Youtube'is on video juurde lisatud ka otselink annetusteks, kuhu esimese kahe tunniga kogunes pea 10 000 dollarit.

Ariana Grande avaldas 2019. aastal kontsertalbumi "k bye for now (swt live)", selle aasta veebruaris andis oma värske kauamängiva "Changes" välja Justin Bieber.

Vaata videot: