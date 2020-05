Tanel Veenre hakkas toetama heategevusfondi Minu Unistuste Päev

Veenre loodud rohsinisiste kõrvamarjade müügitulust läheb 20% fondi toetuseks. Esimesed sellised kõrvarõngad valmisid aprillis.

"Ega ma väga tihi ei võta vastu selliseid eriprojekte, sest ma proovin hästi fokusseerida põhikollektsioonile," rääkis Veenre "Ringvaates". "Aga kuidagi see kõnetas ja otsustasin, et teeme." Veenre lisas, et on ka ise alati väga suur unistaja olnud.

Aasta algusest on Minu unistuste päeval töös 30 haige lapse unistuste päev. "Kui meie räägime siin täna eriolukorrast ja täna inimesed peavad kini pidama teatud piirangutest, siis tegelikult meie sihtrühma lapsed elavad pidevalt selliste piirangutega ja nad peavad oma elu sellele vastavalt kohendama," ütles heategevusfondi Minu Unistuste Päev tegevjuht Kristiina Gabor-Mägi.

Lastel on väga erinevaid unistusi. Mõned tahavad näiteks trammiga sõita, teised aga oma iidoliga kohtuda. "Need lapsed vajavad oma ellu sellist positiivset energiat, sära, rõõmu –kõike seda, mis aitaks neil tegelikult oma raskel teekonnal üldse toime tulla," rääkis Gabor-Mägi.

Mitmete laste unistusi on juba ka täidetud. Näiteks sai dinosaurusi armastav kolmeaastane verevähki haigestunud poiss võimaluse külatada Rootsis asuvat dinosauruste maailma.

Veenre sõnul on lapsed väga head unistajad ja hea fantaasiaga. "Ma olen võtnud mõnes mõttes ka inimestele meelde tuletada seda, et kujutlusvõimet ei saa keegi kärpida," ütles Veenre.