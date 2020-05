Linnateatri näitlejad pühendavad emadele heategevusliku kontserdi

"Õla pani alla meie sponsor advokaadibüroo Cobalt, kes tähistab oma juubelit ja kes on olnud meie teatri toetaja kümme aastat. Ja kuna nad tahaksid siis midagi teha, aga seda juubelit praeguses olukorras pidada ei saa, siis nende poolt tuli ka initsiatiiv, et teeks nagu meie teatri näoga sellise kummarduse emadele," rääkis näitleja Elisabet Reinsalu "Ringvaates".

Kontserdil kõlavad mitmed laulud, aga lavastatud on ka nii naljakaid kui ka südamlikke lugusid. Kogu kontserdist saadud tulu läheb MTÜ-le Peaasi, mis tegeleb vaimse tervise edendamisega.

"Me ei tea ju tegelikult, mis see isolatsioon ja karantiinis olemine tegelikult inimestega teeb. See hakkab selguma alles hiljem ja seetõttu mina arvan küll, et vaimsele tervisele tähelepanu pööramine on väga väga oluline ja see heategevuslik kontsert just seda toetab," rääkis Reinsalu.

Kontserdi salvestamiseks said näitlejad distantsi hoides kokku. "See energia, mis nende nädalate jooksul inimestesse on kogunenud, see oli väga märgatav ja tore oli teha ka koostööd ansambliga Regatt, kes meid aitas," ütles Piret Kalda.

Kontserti saab vaadata pühapäeva õhtul kell 19.00.