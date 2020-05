Eestlane võttis eesmärgiks maikuus 1000 kilomeetrit matkata

"Igav on ka natukene, aga võib olla suurem eesmärk on rohkem liikuda ja positiivset emotsiooni ise kogeda ja seda ka teistele näidata," selgitas Karu "Ringvaates" idee tagamaid.

Esimese päevaga läbis ta peaaegu üheksa tunniga 36km. "Kui öeldakse, et iga algus on raske, siis ma ütleks, et algus on kerge olnud," oli Karu esimese päeva lõpus optimistlik.

Praeguseks on väljakutsega alustamisest möödunud nädal ja matkates on läbitud 300 kilomeetrit. Läbitud matkarajad asuvad erinevates Eesti paikades ning lisaks juba olemasolevatele radadele rajatakse radu ka sinna, kus neid veel ei ole. "Jalutame seal, kus ikka tavaliselt inimesed ei satu. Lõpetasime just Narva-Jõesuus. Ma ei tea, kui paljud on neid inimesi, kes on võtnud nõuks Kundast Narva-Jõesuusse kõndida," ütles Karu. Teekond võttis neil aega kolm päeva ja selle ajaga läbiti 116 kilomeetrit.

Suuri maanteid matkajad väldivad. "Mida käänulisem, mida rohkem üles alla, mida rohkem merd ja rabasid, seda rõõmsamad me kõndides oleme," ütles Karu.

Matkates on tal alati kaasas ka söögivarud, telk ja magamiskott. Ühe matkapäeva pikkuseks on tavaliselt 10–12 tundi, kõige pikem matkaretk on senini võtnud 14 tundi. Jalad peavad Karul aga hästi vastu ja veel ei ole tal kõndimisest ühtegi villi tekkinud. Küll aga tõdes ta, et pärast seda, kui oli 20 kilomeetrit rannakividel kõndinud, lõid jalad tuld küll. Hommikuks oli aga kõik taas korras ja matkaga võis jätkata.

"Kui tublisti harjutada, siis inimesed saavad kõigega hakkama," ütles Karu.

Matkateedel on Karu kohanud ka mitmeid loomi. "Rästikut oleme näinud, ei tulnud kallale, hoidis viisakalt distantsi, ei tulnud lähedale," meenutas Karu. Lisaks on ta matkates kohanud ka hüljest, metskitsi ja mitmeid koeri.

"Ma lubasin, et 31. mai õhtuks, kui 1000 km on läbitud, siis ma annan ka enda väikse soovituste nimekirja välja," ütles Karu. Sealt leiavad matkahuvilised soovitusi, milliseid matkaradu külastada.