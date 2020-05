Näitleja Andy Serkis loeb pause pidamata "Kääbikut" ette

Näitleja Andy Serkis loeb heategevuslikul eesmärgil pause pidamata ette J. R. R. Tolkieni teose "Kääbik" ("The Hobbit").

Kogu raamatu ette lugemine võtab aega umbes 12 tundi, kirjutab The Guardian.

"Paljudel meist on isolatsioonis keeruline. Praegusel raskel ajal tahan teid endaga koos viia ühele kõige paremale fantaasiseiklusele, mis üldse kunagi kirjutatud," ütles Serkis.

Serkis innustab teose fänne ettelugemise ajal annetama. Saadud raha jagatakse võrdselt NHS-i (Inglismaa tervishoiuteenistuse) ja Best Beginningsi vahel. Best Beginnings on heategevuslik algatus, mis toetab vastsündinuid ja noori perekondi.

Raamatu lugemisega alustab Serkis reede hommikul.