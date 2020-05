Tund aega linnulaulu: koidukoor Iirimaa metsadest

Iiri raadio loodussaadete toimetaja Derek Mooney ütles saateks: "Vähemalt lindude jaoks läheb elu edasi nagu tavaliselt. Nad ei tea midagi inimeste praegustest väljakutsetest ja tegelevad endiselt oma asjadega - ehitavad pesa, vallutavad territooriume, hauduvad mune ja muidugi - laulavad."

Linnulaulus on midagi imeliselt meeliülendavat. Sellel on suurepärane võime meid rahustada ja lõõgastada. Kui veedame palju aega nelja seina vahel ja oleme stressis, võib looduse nautimisest abi olla. Linnulaulu kuulamine on asi, mida igaüks saab teha oma aiast või magamistoa aknast, eriti tore on seda teha koos lastega.

Praegu tugevnevad koidiku- ja hämaruskoorid iga päevaga. Pole vaja teada laulvate lindude nimesid või isegi, miks nad laulavad. Saame nautida imelist looduslikku kontserti. Neil rasketel aegadel võime lohutada tõdemusega, et uue elu ja lootuse märgid on kõikjal meie ümber.

Iirimaa looduskaitseala helisalvestuses laulavad needsamad linnud, mis meie metsas - laulurästad, vindid, ööbikud, haned, luiged, kured ...