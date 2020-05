Aprillikuu matkarade edetabeli tipus oli Keila-Joa park

Tegemist ei ole küll aprillikuu rekordiga, kuid siiski on märgata, et parkide ja metsaradade külastusperiood on alanud varem. "Ütleme nii, et muidu hakkame suuremaid numbreid nägema maikuu sees, nüüd need tulid seal märtsi viimastel päevadel ja aprillikuus," ütles RMK külastuskorralduse osakonna juhataja Marge Rammo "Terevisioonis". Matkaradade ja parkide tipphooaeg jääb tavaliselt suvekuudesse, mil inimestel on puhkused.

Populaarsuselt teisel kohal oli Oru park, mida külastas peaaegu 14 000 inimest. Kolmanda koha saavutas aga Taevaskoda, mida külastati umbes 5000 korral. "Taevaskoda on meie matkaradade tipus ka muidu, mitte ainult sellel praegusel aprillikuul, aga ka muidu. Nii et Taevaskoja number ei üllata meid," rääkis Rammo.

Märtsis oli aga näiteks väga populaarne Viru raba, mida aprillis külastati vaid üle 2000 korra. "Tuleb tunnistada, et ilmselt üleskutsed, ilmselt manitsemine, ilmselt reeglitest pidev rääkimine tegi oma töö ja nagu näete, Viru raba pärast ei ole mõtet muretseda," ütles Rammo.

Ta lisas, et metsa tasub minna hommikul vara, mil inimesi on vähem.