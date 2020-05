Grete Paia: kui eriolukord möödub, tahan esimese asjana Saaremaale minna

"Tahaks vanaema ja vanaisaga koos olla ja oma koeraga," ütles Paia ETV2 noortesaates "Nova".

Korraks õnnestus tal perekonda aga ka eriolukorra ajal näha. Nimelt liitus Paia Rally Estonia vabatahtlikega, kes haiglatest ja hooldekodudest koroonaviiruse proove Synlabi transpordivad. Kahel korral käis Paia proove Kuressaarest toomas. "See oli ainus viis, kuidas ma üldse sain oma pere näha. Niimoodi, et 20 minutit reaalselt üle aia rääkisin juttu korra ja siis jäeti mulle kodutoidu väike kilekotike aia taha. Oi, kui hea, oli vanaema toitu saada!" rääkis Paia.

Lisaks perekonnale, tunneb Paia puudust ka laval esinemisest. "Ilmselt suve jooksul meid kedagi ikkagi niimoodi lavale ei lasta kuskil avalikel üritustel," nentis ta.

Küll aga tõdes ta, et talub eriolukorda tegelikult üllatavalt hästi ja naudib kodus olemist. "Võib olla see on sellest, et siin on ilusad ilmad vahepeal olnud ja see mind võib olla mõjutab päris palju," ütles Paia.