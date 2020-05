Vaata koos perega: "Salu Juhan ja ta sõbrad"

Salu Juhan peab kirjutama rühmakroonika, mis on väga raske ja vastutusrikas ülesanne. Juhan arvab, et kroonikas peab olema kajastatud kõik, mis huvitavat või naljakat juhtunud on. Ja seda on palju - kukele Pavlovi refleksi õpetamine, ansambli tegemine, agitbrigaad, käitumisvõistlus, "Vargamäe" lavastamine ning veel palju muud.

Tegelikult see ülesanne Salu Juhanile isegi meeldib.

Telelavastus Jaan Rannapi jutustuse järgi, autori instseneering. Režissöör Raivo Suviste, kunstnik Tiina Alver, toimetajad Terje Põder ja Heiki Meeri.