Tänavakunstnik Banksy uus töö on pühendatud superkangelastest meditsiinitöötajatele

Tänavakunstnik Banksyl on valminud uus töö, mis on pühendatud meditsiinitöötajatele, kes on praeguse aja superkangelased.

Töö pealkiri on "Game Changer" ja see on raamituna üles riputatud Inglismaal asuvas Southamptoni haiglas, kirjutab The Guardian.

Umbes ühe ruutmeetrisel joonistusel on kujutatud tunkedes poissi, kes on Ämblikmehe ja Batmani nukud korvi visanud ja mängib hoopis superkangelasest meditsiinitöötaja nukuga.

Banksy jättis haigla töötajatele ka kirja, kus tänas neid nende töö eest ja avaldas lootust, et vaatamata sellele, et töö on must-valge, toob see haiglasse natukene rõõmu.

Kui koroonaviiruse pandeemia möödub, pannakse töö oksjonile ja selle eest saadud raha läheb NHS-i (riigi tervishoiuteenistuse) toetuseks.