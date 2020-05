Linnuriigi videod: luubi all on sinitihane ja käblik

SINITIHANE

Sinitihane on sarnane meile hästi tuttava rasvatihasega, kuid on oma sugulasest väiksem ning pealael ja seljal märgatavalt sinine.



Võiks öelda, et hakkaja ja uudishimulik sinitihane on julguse ja riiakuse musternäidis. Kui vaid saab, paneb end maksma. Lehtpuufanaatikuna loob sinitihasepaar elamise lehtpuu- või segametsa, aeda või parki, kus sobiv puuõõnsus või pesakast. Kuigi elamu sisekujunduse ehk pesa loob põhiliselt emaslind, võib isane teda ka abistada. Kuid ega isane jää piisava panusega võlgu - ta hoolitseb oma kaasa eest nagu üks härrasmees kunagi. Siis, kui emaslinnu töö on mune haududa, kannab ta toidu oma kallile 24/7 ette.

Fotod: Alvin Tarkmees, Kristjan Noormets, Arne Kiin, Iris Pook, Kalmer Saar.

KÄBLIK

Pisikest metsalindu võid avastada turnimas tihnikutes, oksterägastikus ja metsarisus. Sellest ka tema rahvapärane nimi - risulind. Umbes kümnegrammine linnuke on küll väike, kuid ta on oma kodumetsas mitmes mõttes (hoopis) suur tegija. Käbliku laul on vali. Lõikav on ka tema hädakisa - tärin. Käblik on justkui kõigi metsaelanike häirekell. Lausa aukartustäratavad on aga isase käbliku valdused - nii pisike tegelane haldab 3-7 hektarit metsamaad ja ehitab sinna kuni kaheksa pesa. Tõsi, emaslind valib neist välja vaid ühe ja viib lõpuni ehitustööd, ülejäänud pesad jäävad käblikupere käsutusse lihtsalt ööbimispesadeks.

Fotod: Kauro Kuik, Katrin Tarand, Elina Anijärv, Janeelika Kaur.

Klipid panid kokku: graafik Rene Kelomees, helindas Erkko-Sten Voor, toimetasid Kristo Elias, Sander Loite, Laura-Liisa Veiler, Ester Urbala. Aitäh loodusheli.ee ja Madis Karu.