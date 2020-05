Võru- ja Põlvamaa uudiseid vahendab ERR-is nüüd Leevi Lillemäe

Leevi Lillemäe vahendab uudiseid Lõuna- ja Kagu-Eestis, mille tegemistega on ta senise töö tõttu hästi kursis. ERR-i korrespondendi kohale tuli Lillemäe Põlvamaa arenduskeskusest, kus ta töötas avalike suhete spetsialistina.

Konkursi tulemusena korrespondendi kohale valitud Lillemäe puhul mängis olulist rolli tema side Kagu-Eesti piirkonnaga, soov jõuda piirkondlike teemadega inimesteni üle Eesti ning varasemad kogemused videolugude tegemisel.

ERR-i ridades kolmapäeval alustanud Lillemäe sõnul otsustas ta korrespondendi kohale kandideerida eelkõige põhjusel, et töö tundus huvitav. "Tutvudes tööülesannetega, mõistsin, et kõike seda mulle väga meeldibki teha – jutustada (uudis)lugusid, filmida ja vahendada inimestele olulisi teemasid. Minu eesmärk on, et Lõuna-Eesti elu oleks kajastatud parimal moel," märkis ta.

Lillemäe töökoht asub Võrus, uudiseid vahendab ta kõikjalt üle Võru- ja Põlvamaa. Korrespondendi koha võttis Lillemäe üle Mirjam Mõttuselt, kes suundub lapsepuhkusele. "Vaatajad ja kuulajad kindlasti nõustuvad, et Mirjam Mõttus on viimaste aastate jooksul suurepäraselt kajastanud Põlva- ja Võrumaa inimeste igapäevaseid muresid ja rõõme ning aidanud mitmeid teemasid, mille alguspunkt võib olla Eesti väiksemates piirkondades, ka laiemalt Eesti meedias avada," jagas Mirjam Mõttuse aadressil häid sõnu ERR-i teleuudiste juht Liisu Lass, soovides samasugust indu uues ametis ka värskele korrespondendile.