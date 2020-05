Raamatu esimese peatüki luges ette filmis Harry Potterit mänginud näitleja Daniel Radcliffe, kirjutab CNN.

Järgmiseid peatükke, mida on kokku 16, loevad ette näiteks endine jalgpallur David Beckham ning näitlejad Eddie Redmayne ja Dakota Fanning.

Uued peatükid laetakse igal nädalal üles Spotifysse ja Wizarding Worldi koduleheküljele.

Surprise! We've got a treat for you…From today, amazing friends of the Wizarding World are going to take turns reading Harry Potter book one.



And to start us off with Chapter 1, we think you'll agree we have the perfect narrator...⚡️ #HarryPotterAtHome

https://t.co/w9K77akbou