"Inspiratsiooni saime me raamatukogu hoovis asuvast Laagna aiast, kogukonnaiast, mis on oma seemet levitanud üle kogu Tallinna," rääkis seemneraamatu raamatukoguhoidja Karin Evik "Terevisioonis". Seemneraamatukogu eesmärk on soodustada linnaianduse levikut.

Huvilised saavad seemneraamatukogust laenutada nii seemnetega seotuid raamatuid kui ka erinevaid seemneid. "Meie seemnekogu koosneb poest ostetud seemnepakkidest ja ümber pakendatud väiksemates kogustes seemnetest," selgitas Evik.

Eviku sõnul on ühes seemnepakis tavaliselt üle 2700 seemne. Enamik linnainimesi aga nii palju seemneid ei vaja, sest kasvatavad taimi väikesel alal. Raamatukogust on võimalik laenutada aga just nii palju seemneid kui parajasti vaja on. Hiljem võib laenutaja uued seemned seemneraamatukokku viia.

"Ega me ei saagi eeldada seda, et väiksel rõdupinnal inimene toob meile tagasi korraliku pakitäie seemned. Meie rõõm on see, et ta on need seemned laenutanud, ta saab osa seemne kasvatamisest seemnest seemneni ehk taime eluringist," ütles Evik.

Sarnast projekti tehakse Eviku sõnul ka näiteks Tartu linnaraamatukogus.