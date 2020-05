Linnuriigi videod: tutvu lähemalt tikutaja ja kühmnokk-luigega

TIKUTAJA

Kes teeb seda kummalist... möhinahäält? Tikutaja teeb. Eriti agaralt toovad möhina kuuldavale mängulennul isaslinnud. Omanäoline heli tekib tikutaja pikemate sabasulgede vibreerimisel. Kõlab ju üsna loogiliselt, et meie esivanemad ristisid selle linnu taevasokuks?

Veidi kummaline on ka tikutaja nokk - pisikese pea küljes on piik, mis on vahel kolmveerand või enam linnu keha pikkusest. Tundub justkui oleks mõnelt suuremalt kurvitsalt laenatud.

Tikutaja on meil levinud kurvitsaline, kes pesitseb soodes, luhtadel ja rannakarjamaadel.

Fotod: Uno Rull, Kauro Kuik, Alar Saat, Peeter Anijalg, Gunnar Baum, Tiit Lõugas

KÜHMNOKK-LUIK

Graatsia etalon kühmnokk-luik on Taani kuningriigi rahvuslind ja meie linnuriigi suurim elanik, kes võib kaaluda kuni 12 kilogrammi. Kühmnokk-luige välimust teavad ilmselt paljud unepealtki. Üleni valgel linnul on hästi äratuntav oranžikas-punane nokk, mille ülemisest osast ulatub laubani must kühm. Kuigi neid luikesid peetakse parkides ka ilulinnuna, on tema looduslik elukeskkond hoopis saartel, Lääne-Eesti ja Põhja-Eesti rannikul, aga ka sisemaa veesilmade lähistel.

Ehk on üllatav, et nii kogukas lind on hiirvaikne. Inglise keeles on ta nimigi "tumm luik" ehk mute swan, kuigi päris hääletu kühmnokk ka pole: lennates toovad tema tiivalöögid kuuldavale kõlava vihina.

Vaikne olemus ja graatsiline välimus võib kühmnokk-luige puhul olla siiski petlik. Piisab, kui sattuda liiga lähedale linnu pesale ja sedamaid kihutatakse sissetungija karmi rünnakuga minema. Luige "tule" alla võib sattuda ka siis, kui teda ärritada. Seega parem mitte... Kühmnokk-luige nokk on haavav relv ja ta võib oma tiivanukkidega jagada inimese rusikahoopidega võrreldavaid lööke. Nii võimsal linnul pole looduslikke vaenlasi. Ta saab meil kenasti hakkama ja inimestelt saia ega muud nokaesist ei vaja. Eesti suurima linnu toiduks on hoopis veetaimed.

Fotod: Joosep Ailiste, Mariliis Mehik, Eha Õismaa, Lisandra Kuik, Kalmer Saar, Heido Selmet, Kaisa Samuilov, Alar Saat, Mats Soomre.

Klipid panid kokku: graafik Rene Kelomees, helindas Erkko-Sten Voor, toimetasid Kristo Elias, Sander Loite, Laura-Liisa Veiler, Ester Urbala. Aitäh loodusheli.ee ja Madis Karu.