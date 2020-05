Tambet Tuisk: ma oleksin väga kohusetundlik autojuht

Näitleja Tambet Tuisk ütles, et kui ta veel pikalt oma tavapärase töö juurde naasta ei saa, on ta valmis ka teisi ameteid proovima. Näiteks oleks ta enda sõnul väga kohusetundlik ja kellaaegadest kinnipidav autojuht.

"Ma sõitsin ühe projekti raames paar aastat tagasi lähedastele inimestele taksot. Siis ma avastasin selle võime, et kui ma tean, kus on ummik, eksole Tallinna linna ma kujutan ette, (võib juhtuda jah, et kuskil on mingi liiklusõnnetus, mida ma ei tea või ette ei näe), aga kui mulle öeldakse koht, siis ma isegi ei mõtle, vaid mul tuleb silme ette number," rääkis Tuisk Raadio 2 saates "Hommik!". "Ma täna hommikul olen mootorrattaga, siit lennujaama, kui ma ei ületa kiirust, ma olen siit lennujaamas 6.48," tõi Tuisk oskuse kirjeldamiseks näite.

Tuisk rääkis ka, et ühel hetkel tabas teda šokk – eriolukorra tõttu on tekkinud palju vaba aega, mis peaks justkui andma võimaluse palju asju ära teha, kuid ometigi see nii ei ole. "Juba on jälle õhtu ja järgmise päeva õhtu ja järgmise päeva õhtu... Ma saaks keelt õppida veel rohkem edasi, ma saaks seda ja seda teha, ma saaks seda projekti ette valmistada... Ja siis tuleb see kõik peale ja ühel hetkel vaatad – ma ei tee mitte midagi," rääkis Tuisk.

Küll aga on Tuisk eriolukorras tegelenud hiljuti välja tulnud kuuldemänguga "Üks päev Mati Alaveri elus", mis on tema lavastatud. Kuuldemäng räägib dopinguskandaalist ja seal on kokku segatud nii päriselu kui ka fiktsioon. "Näiteks meil on siin kuuldemängus naabrimees. Ma ei tea ja minule kui lavastajale ei ole see ühtepidi tähtis, et milline on naabrimees. Aga see naabrimees on seal ühel väga olulisel põhjusel," tõi Tuisk näite.