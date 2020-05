Neeme Raud: eestlastel on venelaste alateadvuses väga hea kuvand

Ajakirjanik Neeme Raud rääkis, et sai Moskvas "Aktuaalse kaamera" korrespondendina töötades aru, et eestlastel on venelaste seas väga hea kuvand.

"Ka intervjuudes, kus meie kohta kriitiliselt räägiti, kui kaamera kinni pandi, siis öeldi, et noh tegelikult ju olete meile ikkagi väga väga lähedased inimesed. Teie olite ju kunagi meie jaoks need iidolid sealt nõukogude läänest," rääkis Raud venelaste suhtumisest eestlastesse saates "Minu ETV".

Enne Venemaale minekut töötas Raud aga "Aktuaalse kaamera" korrespondendina Ameerika Ühendriikides. "Ma nägin ikkagi oma ülesannet korrespondendina selle Ameerika elu tõlkimises eesti keelde. Paljud tulevad Ameerikasse ja ütlevad, et nad on ju täpselt samasugused nagu meie. Jah, välimuselt küll oleme sarnased, sellised lääneinimesed, aga mõttemaailmad on väga väga erinevad," rääkis ta. Näiteks tormasid ameeriklased koroonakriisi puhkedes kohe relvi ostma.

Ameerikas töötades sai Raud teha ka mitmeid põnevaid intervjuud. Näiteks avanes tal võimalus intervjueerida USA rahvusliku allergiate ja nakkushaiguste instituudi direktorit Anthony Faucit, kes andis intervjuud vaid vähestele. "New Yorgis ÜRO-s toimus suur ülemaailmne aidsi konverents, see oli kuskil 8-9 aastat tagasi. Seal oli palju ajakirjanikke, kes kõik tahtsid temaga intervjuud saada. Ma ütlesin, et ma olen Eestist, karjusin ka seal. Kuna Eesti oli just parajasti siis maailmas ja Euroopas aidsi nakatumise ja selle leviku tõttu väga väga silmapaistval kohal, siis ta ütles, et jah, teile ma räägin, teil on probleem suur," meenutas Raud.

"Minu ETV"

ETV toob 65. hooaja puhul ekraanile meeleoluka lühilugude sarja "Minu ETV", kus endised ja praegused telestaarid meenutavad kõige eredamaid hetki oma karjääris.

Sari toob ETV ekraanile praegused saatejuhid Priit Kuusest Katrin Viirpaluni, aga ka mitmed suurkujud ning telemaja legendaarsed taustajõud, sh Marite Kallasma, Rene Vilbre, Jaak Tammearu jpt.

"Minu ETV" toimetajad on Karmel Killandi ja Kai Väärtnõu, režissöör Ülle Õun. Lood on eetris igal kolmapäeval kell 20.00.