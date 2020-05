Tom Cruise lennutatakse filmivõtete jaoks kosmosesse

Tegemist on esimese kosmoses filmitud mängufilmiga ja projektist võtab osa ka Tesla asutaja Elon Musk, kirjutab Reuters.

Bridenstine'i sõnul tahetakse filmiga motiveerida uut inseneride ja teadlaste põlvkonda, kes aitaks NASA-l erinevaid ideid reaalsuseks muuta.

NASA is excited to work with @TomCruise on a film aboard the @Space_Station! We need popular media to inspire a new generation of engineers and scientists to make @NASA's ambitious plans a reality. pic.twitter.com/CaPwfXtfUv