Rahvusraamatukogu kogub veebiarhiivi infot koroonaviirust kajastavatest lehtedest

Rahvusraamatukogu ootab infot koroonaviirust kajastavate veebilehtede kohta, et jäädvustada need tuleviku tarbeks Eesti veebilehekülgede arhiivi veebiarhiiv.digar.ee.

Oodatud on soovitused veebilehtede, sotsiaalmeediagruppide, portaalide, blogide ja näiteks YouTube'i videote kohta, mis kajastavad Eesti elu COVID-19 pandeemia ajal. Veebilehel kajastatu peab puudutama Eestit ja eestimaalasi pandeemia kontekstis ja see võib olla nii eesti kui ka mõnes muus keeles. Talletamise tingimus on materjali vaba kättesaadavus, mis tähendab, et sisuni jõudmiseks ei ole vajalik keskkonda sisselogimine.

Talletamist väärivate teemade hulka kuuluvad näiteks koroonaviiruse päritolu, teave viiruse leviku kohta, piirkondlikud või kohalikud viirusepuhangu piiramise meetmed, meditsiinilised/teaduslikud aspektid, muutused eluolus ja inimeste omavahelises suhtlemises (sh kultuuritarbimises, spordielus jms), muutused majandustegevuses, poliitilised aspektid ja vabatahtlikud aktsioonid.

Veebiarhiivi haldab Rahvusraamatukogu ning selle eesmärk on tagada püsiv ligipääs Eesti kultuuripärandisse kuuluvale veebiinfole. Seda võib käsitleda ka omalaadse digitaalse varukoopiana meie ühiskonnast, olulistest teemadest ja inimestest.

Rahvusraamatukogu kogub Eesti veebiinfot alates 2010. aastast. Eelmise aasta seisuga sisaldab arhiiv pea 125 000 veebilehte, millest paljud on tänaseks juba veebist maha võetud. Kohustus salvestada Eesti veebisaite, mis asuvad domeenil .ee või ka muudel domeenidel, tuleneb 2017. aastal jõustunud säilituseksemplari seadusest.

Veebilehtedest saab teada anda siin.